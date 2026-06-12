俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第22回「播磨大誤算」が7日に放送された。前回の終盤で明かされた秀吉による上月城での残虐行為の真相が描かれ、SNSでは軍師・竹中半兵衛を演じる菅田将暉に対して「怖い」「エグイ」などの声が相次いだ。【写真】黒幕は…”真相”が明らかとなったシーン大河ドラマ第65作となる同作は、天下人・豊臣秀吉の弟であり、天下一の補