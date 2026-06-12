サッカーFIFAワールドカップの生観戦に行けなかった人たちにテレビを無料でプレゼントです。南米アルゼンチンのブエノスアイレスでは、アメリカへの観光ビザを取得できず、試合観戦が叶わなかったファンに、無料でテレビを配るキャンペーンが行われました。会場には、ビザが却下されたことを証明する書類を持ったサッカーファンが長い列を作り、笑顔でテレビを受けとりました。受け取った人は「生で見られないのはとても悲しいが、