フリーアナウンサーの望月理恵（54）が12日までに自身のインスタグラムを更新。“お腹チラリ”の白セットアップ衣装ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「別所哲也さんが代表をつとめる映画祭『SHORT SHORTS FILM FESTIVAL & ASIA 2026』昨日、AWARD CEREMONYが行われ、私も司会として参加してきました」と報告。「今年も素敵な作品、そして感動的なシーンに出会えました！！ロングな(長時間)授賞式でしたが、授