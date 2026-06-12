昨年11月に活動休止を発表していたお笑い芸人のYes！アキト（36）が11日夜、Xを更新。活動再開を発表した。「今日から復帰します！！！そして今日は誕生日！！！！」とつづり声明を公開。「この度復帰することと相成りました。半年間トリプルパチンコ開発のために時間を費やしました。山中に籠り研鑽につぐ研鑽を重ね、自己鍛練を行って参りました。1秒たりともトリプルパチンコについて考えないことはありませんでした」と書き