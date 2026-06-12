「再雇用による給与激減」「予想を超えて跳ね上がるマンションの維持費」、そして「手元にあるけど使うのが怖い退職金」--。今回は、周囲への焦りや見栄から30年ローンを組み、60代で住宅ローンの本当の厳しさに直面したある夫婦の事例から、マイホーム購入の現実を見ていきます。「うちだけ、いつまでも団地住まい…」妻の憂鬱坂本賢一さん（仮名・61歳）は、地方都市の中小企業に勤めるサラリーマン。定年を迎え、現在は嘱託職員