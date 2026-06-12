日産が「新型車」まもなくお披露目！日産は2026年6月10日、公式SNSを更新し、まもなく新型車の発表を行うことを明らかにしました。投稿によると、同社は2026年6月17日（水）の13時より、日産公式YouTubeチャンネルにて「新型車」発表披露会の模様を生中継する予定です。【画像】超カッコいい！ これが日産の「新型車」です！（21枚）今回発表される新型車の車種や詳細については、現時点で明かされていません。2026年夏に