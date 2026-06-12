メジャー6勝を含む米ツアー45勝のフィル・ミケルソン（米国）が、地元カリフォルニア州サンディエゴの「ザ・ファームズ・ゴルフクラブ」の女性従業員から「不適切な身体接触」で告発を受けた。その結果、同クラブはミケルソンからメンバーシップを剥奪。クラブから追放されたと米ゴルフダイジェスト誌が伝えた。【写真】若い！ 2004年にはじめてグリーンジャケットを着たミケルソン報道によると事件が起きた当日、ミケルソンを告発