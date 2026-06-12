＜RBCカナディアンオープン初日◇11日◇TPCトロント ノースC（カナダ）◇7389ヤード・パー70＞米国男子ツアーは、来週の海外メジャー「全米オープン」の前哨戦となる大会の第1ラウンドが終了した。【スイング写真】頭の残し具合が違う！松山英樹ビフォーアフター6アンダーの首位タイに、今年LIVゴルフから復帰したブルックス・ケプカ（米国）がつけた。2023年の「全米プロ選手権」以来となる優勝に向け、絶好のスタートを切っ