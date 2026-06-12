＜ダウ選手権初日◇11日◇ミッドランドCC（ミシガン州）◇6301ヤード・パー70＞今年も変わらず『Aki＆Chizzy』のチーム名で出場した岩井姉妹は、その名を多くのギャラリーに覚えてもらう絶好の機会を迎えていた。【連続写真】双子でも岩井姉妹のスイングは全然違う？ 比較してみた予選ラウンドは、先週の「全米女子オープン」を制した世界ランキング1位のネリー・コルダ（米国）と、オリビア・コワン（ドイツ）が組んだペアとの