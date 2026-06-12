俳優の川口春奈（31）が、11日までに更新された映画『ママがもうこの世界にいなくても私の命の日記』」（10月2日公開）の公式インスタグラムに登場。俳優との顔寄せショットに反響が寄せられている。【写真】「あーーーもう大好き」俳優との顔寄せショットに反響が寄せられた川口春奈投稿では「ママせか イントロダクション 限りある命で紡いだ『愛の実話』映画化。2018年、青森。当時21歳の遠藤和さんに宣告されたのは『ス