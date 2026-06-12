サッカー元日本代表エースの本田圭佑（40）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。母校・星稜高校のレジェンドとの2ショットを披露し、反響が寄せられている。【写真】「これは100年に一度の映像ですね！」母校のレジェンドとの2ショットを公開した本田圭佑本田は「It was a pleasure meeting you baseball legend Hideki Matsui, who was my senior alumni at Seiryo High School.」と英語で投稿。野球界の“レジェンド