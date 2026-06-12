演説するダン・ジャービス氏＝2025年12月、ロンドン（LucyNorth/PA通信＝共同）【ロンドン共同】英首相官邸は11日、同日に国防相を辞任したヒーリー氏の後任にダン・ジャービス氏を任命したと発表した。これまでスターマー政権下で内務省や内閣府の担当相を務めた。ヒーリー氏は国防への投資不足を理由にスターマー氏に反発し、政権を去った。