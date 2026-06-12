酒造りについて話す佐渡酒造協会の加藤一郎代表＝4月、新潟県佐渡市新潟・佐渡島の酒蔵が、世界文化遺産「佐渡島の金山」の落ち葉から見つかった酵母をもとに日本酒造りに取り組んでいる。酵母を培養し実用化する県醸造試験場の技術を活用。佐渡酒造協会の加藤一郎代表は「酒の神様がつないでくれた縁のよう」と話す。新潟県佐渡市の五つの酒蔵は、2021年から地元の酒の魅力PRで連携。その中で新潟大などが過去に藤の花から日