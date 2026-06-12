五輪3大会連続出場の競泳日本代表・池江璃花子（25＝横浜ゴム）が12日までに自身のインスタグラムを更新。“絶対領域”の黒ロングブーツオフコーデショットを投稿した。自身のインスタグラムで「THE MONSTERS 10周年記念展 東京行ってきました」と報告。「モンスターズの始まりと世界観を知れてとても楽しかったです。あと、ぜんぶめちゃかわだった」と白ブラウス＆“絶対領域”の黒ロングブーツオフコーデショットを投稿