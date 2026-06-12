「パイレーツ−ドジャース」（１１日、ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手が四回の第３打席で中前打を放ち、３試合ぶりのマルチ安打をマークした。今季初のマルチ本塁打に期待がかかった打席。カウント１−１から低めのチェンジアップをきれいにとらえると、痛烈なゴロとなって二遊間を破った。打球速度はゴロでは異例の１７５キロ。これで３試合ぶりのマルチ安打とした。パヘスの打席では二塁へスタートを切る場面も