BTSが、ワールドツアーの裏側を公開した。11日に公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルに、ワールドツアー中に撮影したコンテンツをアップした。韓国の公営放送MBCは「世界中でARIRANG（アリラン）が大合唱、震えるほどの感動…ワールドツアーの裏側を公開」の見出しで「BTSがデビュー記念フェスティバル『FESTA』に合わせて、ワールドツアーの裏話と新アルバムに対する思いを語った」と報じた。さらに「デビュー13周年を迎える時