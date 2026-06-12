けさの東京株式市場で日経平均株価が一時、2600円以上値上がりしました。6万6000円台後半での取引が続いています。アメリカとイランの戦闘終結への期待から、きのうのニューヨーク市場で半導体株が上昇。東京市場でも、AIや半導体関連株を中心に取引開始直後から買い注文が広がっています。