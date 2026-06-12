フジテレビを7月上旬に退職することを公表している竹内友佳アナウンサー（38）が11日夜、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。ストーリーズを更新し「ご無沙汰しております！入社同期が監督を務めた映画を先日観てきました」と報告。現在公開中のロックバンド「SUPER BEAVER」初のライブ＆ドキュメンタリー映画「SUPER BEAVER LIVE＆DOCUMENTARY−現在地−」（若菜俊哉監督）のビジュアルの前で笑顔を見せていた。竹内