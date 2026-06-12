「めんどくさいことがないほうがいいなと思って」お笑いタレントの有吉弘行が、子供に対する心配を明かした――。有吉弘行○「生まれつき永久歯が1本ない」「どうしてもすき間が…」7日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、「私は歯並びが大変悪いんですよ」と告白した有吉。「生まれつき、永久歯が1本ないもんですから。どうしてもすき間が開いちゃって。前歯がすきっ歯になったり」と悩みを明か