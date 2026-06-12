トラック業界で日本最大規模の展示会「ジャパントラックショー」に足を運び、いすゞ自動車とUDトラックスが2ブランド合同で出展したブースをじっくり見てきた。展示物から感じたのは、いすゞグループのチャンレンジングスピリットだ。「ジャパントラックショー2026」でいすゞ/UDトラックスのブースを訪問新設計エンジンでAT普通免許OKのトラックを実現「ジャパントラックショー2026」では大型から軽までの各種トラック・トレーラー