中性脂肪が高いとヤバいといわれる理由とは？余ったエネルギーが中性脂肪になる！早めの対策とは 動脈硬化や脂肪肝、急性膵炎のリスク 血液検査の項目を見ると、HDLコレステロールやLDLコレステロールと並んで、「中性脂肪（TG）」という数値があります。中性脂肪は、体を動かす重要なエネルギー源で、余った分は肝臓で蓄えられ、エネルギーが不足したときに使われます。ただ、多くなり過ぎると