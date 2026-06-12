ターンで前が向ける選手がプロでも高く評価される理由 ターンで前を向けるのはうまい選手の基準 【どうして】ゴールに向かう意識がある選手はターンを得意としている ターンで前が向ける選手は価値がある 攻撃の第一優先はゴールに向かうプレーです。相手陣内でボールを受けたら積極的にゴールに向かう姿勢をつくれる選手はプロでも高く評価されます。