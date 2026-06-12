やせホルモン「レプチン」をたくさん分泌させる方法 ダイエットには心と体のバランスが大切 大事な試験や商談の前に、食欲がなくなったり、食べ物がのどを通りにくかった経験は誰にでもあるかと思います。これは適度なストレスによって交感神経が刺激され、一時的に食欲が抑えられているから。体の働きをコントロールする自律神経には、活動時に優位になる交感神経と休息時に優位になる副交感神経があり、互いに影響し