食べるものよりも食べる順番が重要だった！糖質制限の合言葉「カーボラスト」とは べジファーストよりもカーボラスト 健康的な食べ方として一般的に知られているのが、野菜から先に食べる「ベジファースト」です。しかし、ロカボがすすめるのは糖質の多い主食やデザートを最後に食べる「カーボ（炭水化物）ラスト」です。魚→米、肉→米という順番が、米→肉という食べ方に比べ血糖値が上