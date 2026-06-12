少しの肉でボリューム満点のおかず そのまま食べてもおいしいちくわ。穴のあいたその形を活かして中に食材を詰めて薄切り肉で巻けば立派なボリュームおかずになりますよ。 とろけでるチーズは大人も子どももハマりますインゲン＆ニンジンの黄金コンビは間違い無し味が染み込んだネギがジュワッと旨い簡単なのに手が混んでいるような仕上がり 具材を巻いて肉巻きを作ろうとすると、肉を巻く時に野菜がずれてしまったり、焼いてい