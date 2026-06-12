12日朝の東京株式市場で日経平均株価は、上げ幅が一時1500円を超え6万5000円台まで回復しました。トランプ大統領が11日、SNSで「予定していたイランへの空爆を中止した」と表明したことで、市場では、和平交渉が進展する、可能性が高いと好感する見方が広がり、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格も一時、85ドル台まで下落しています。これを受け11日のニューヨーク株式市場では買いが広がり、ダウ平均株価は、前