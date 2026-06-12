１２日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、槇村（林裕太）がまさかの行動を起こす。この日の「風、薫る」では、りん（見上愛）の家を訪問したシマケン（佐野晶哉）と一緒に、なぜか槇村もやってくる。りんはシマケンへ、新聞記事でセツを助けたことに感謝を伝え、シマケンもりんへ「確実に目の前の人を救っている」とその仕事ぶりを尊敬していることを伝える。一方、なぜか付いてきた槇村は「俺は大きく勝