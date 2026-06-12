解説も思わずツッコミ？ 敗退した本人が気丈に去った直後、周囲のプレイヤーの感情があふれ出した。【映像】いったい何が？ ポーカー美女が泣きすぎて“まさかの行動”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第9回が6月6日に配信。実力者・ちょめの敗退をきっかけに、ポーカー番組とは思えないほど胸に迫る光景が生まれた。一つ前の場面では、本大