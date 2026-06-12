１２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（６万４２１７円２７銭）に比べて２６００円超上昇した。６万６９００円台で推移している。前日の米株式市場で、米国とイランの戦闘終結に向けた期待が高まり、主要な株価指数が上昇した。この流れを引き継いだ東京市場でも、日経平均への影響度が大きいＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄を中心に買われている。