俳優・菅生新樹（２６）の注目度が高まっている。１１日に配信がスタートしたネットフリックスシリーズ「喧嘩独学」では、動画配信稼ぎに全力を尽くす高校生プロデューサー・カネゴン役を務め、鈴鹿央士（２６）と迫真の殴り合いシーンを演じた。撮影を終え「得た物がすごく大きかった」と俳優人生の転機になる作品と力を込める。１０月期の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」では１３キロ減量し、ランナー役にも挑戦。着々