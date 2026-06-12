12日の日経平均株価は、大幅上昇し、上げ幅は一時2100円を超えた。アメリカのトランプ大統領が、イランとの戦闘終結に向けた合意文書の署名が今週末にもヨーロッパで行われるとの見通しを示すなか、和平合意期待を追い風に、11日のアメリカ市場は、原油先物相場が下がってダウ平均は大幅反発し、終値は900ドルを超えて上昇した。東京市場でも、投資家心理が改善し、幅広い銘柄への買いが相場を押し上げる展開となっている。