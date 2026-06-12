本日6月12日（金）放送の『ミュージックステーション』では、8組のアーティストがパフォーマンス。なにわ男子とAぇ! groupが、関西の先輩のヒット曲をカバー。SUPER EIGHTの『ズッコケ男道』、KinKi Kidsの『フラワー』をパフォーマンスする。【写真】なにわ男子、Aぇ! group、NiziU…本日出演のアーティスト全8組コラボを前に「一緒にできるのはすごくうれしいので、事務所の色全開で、全力で楽しみたいと思います」となにわ男子