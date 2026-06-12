bb.q オリーブチキンカフェは、2026年6月11日から27日までの期間限定で「ネット予約・Uber Eats限定キャンペーン」を開催しています。チキンフィンガーなどが対象雨による外出の負担や待ち時間を避けたい梅雨の時期。店舗での待ち時間なく商品が受け取れるネット予約と、自宅やオフィスから手軽に注文できるUber Eatsを対象に、本格韓国チキンが20％オフでお得に楽しめます。・ネット予約で、チキンフィンガー10本が20％オフテイク