11日夜、秋田市楢山愛宕下の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと11日午後7時分ごろ、秋田市楢山愛宕下の市道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた秋田市の40代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い建物までは5メートルほどで、周辺は住宅が立ち並ぶ市街地です。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出され