6月12日（現地時間11日、日付は以下同）、マンハッタンのブラッド・ホイルマン＝シーガル区長が、6月11日を「OG・アヌノビー感謝の日（OG Anunoby Appreciation Day）」に制定したと発表した。 前日に行われた「NBAファイナル2026」第4戦では、ニューヨーク・ニックスがサンアントニオ・スパーズを107－106で下し、シリーズ成績を3勝1敗とした。前半に大量リードを奪われ