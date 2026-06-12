マルマエがカイ気配スタート。同社は１１日の取引終了後、２６年８月期の連結業績・配当予想を上方修正したと発表。これを好感した買いが集まっている。今期の売上高予想は従来の見通しから２３億円増額の２００億円（前期比７５．４％増）、最終利益予想は６億円増額の３３億円（同２．４倍）に引き上げた。半導体製造装置市場が好調に推移するなかで受注が急拡大しており、今後についても顧客から強い需要見通しを受けて