島根大学・中部大学・理化学研究所・東京大学・岡山大学・名古屋大学による共同研究グループは、植物ホルモン「サイトカイニン」の根から葉への長距離輸送を調節する遺伝子「AHK3」を発見しました。 【写真を見る】植物ホルモン「サイトカイニン」の長距離輸送メカニズムを解明「根の遺伝子」操作で葉の成長を促進【岡山大学・島根大学など】 接ぎ木技術を用いて根のみでAHK3遺伝子の機能を低下させることで、離れた器官で