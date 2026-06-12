契約満了に伴い、今季限りでのマンチェスター・シティ退団が決定していたベルナルド・シウバの新天地が決まりそうだ。シティで９シーズンを過ごしたB・シウバは、同クラブで公式戦通算460試合に出場し、76ゴール・77アシストを記録。通算20個のタイトル獲得に貢献するなど、長年にわたってチームの主力として活躍した。去就が注目されていたなか、次なる挑戦の場は、新監督にジョゼ・モウリーニョを招聘したレアル・マドリー