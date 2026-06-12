12日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前日清算値比745ポイント高の3万5475ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4646.5ポイントに対しては828.50ポイント高。 株探ニュース