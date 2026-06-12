12日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝160円13銭前後と、前日午後5時時点に比べ37銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円36銭前後と6銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース