今回は2026年6月13日(土)・14日(日)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！【画像】本物そっくりのユニークな食品サンプルがずらりと並ぶ■食品サンプル展2026(イオンモール茨木 / 6月13日・14日)【画像】本物そっくりのユニークな食品サンプルがずらりと並ぶ見て、触れて、食品サンプルの魅力を体感できる展示会。本物そっくりの精密なサンプルアートがずらりと並び、ユニークな写真を撮ることが