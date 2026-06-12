史上最も売れたアルバム『スリラー』を生み出し、圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、アーティストの枠を超えた存在となったマイケル・ジャクソン。2009年にこの世を去った今もなお、“キング・オブ・ポップ”として世界中の人々を魅了し続けている。【画像】映画『Michael／マイケル』余韻にひたれる場面写真映画『Michael／マイケル』は、野心家の父ジョセフのもとで厳しいレッスンを受けながら兄弟グループ・