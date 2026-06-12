大阪市議会（定数８１）は１１日、副議長の辞職願を反対多数で否決し、本人の意に沿わない形での続投が決まった。「大阪都構想」を推進する第１会派・大阪維新の会（４２人）と、反対派の第２会派・公明党（１７人）などとの対立が議会人事にまで波及した格好だ。この日の本会議で、公明の山田正和市議（６０）が提出した副議長の辞職願の扱いに関する採決があり、過半数を占める維新などの反対で「不許可」となった。地方議会