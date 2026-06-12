人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が12日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。白＆オレンジのコスチューム姿を公開した。「スケールアヴィエーション7月号本日発売です」とつづり、飛行機模型専門誌にノーズアートクイーンとしてホワイト・コスチュームで登場していることを告知。オレンジ・コスチューム姿の写真をアップし「前回はがっつりギャルだったけど今回は大人ギャルです2年前のオレンジコス