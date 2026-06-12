サッカーの北中米W杯開幕戦は、地元メキシコが南アフリカを2―0で下した/Henry Romero/Reuters via CNN Newsourceメキシコ市（CNN）米国、カナダ、メキシコが共催するサッカー・ワールドカップ（W杯）が11日、開幕した。開幕戦はメキシコが南アフリカに2―0で勝利。ゴールよりも多くのレッドカードが出される試合展開となった。メキシコは開始10分にフリアン・キニョネスがゴール。後半にはラウール・ヒメネスが追加点を挙げた。メ