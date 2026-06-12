【ワシントン共同】米CBSテレビは11日、中国がフィリピンと領有権を争う南シナ海のスカボロー礁（中国名・黄岩島）に「科学研究設備」と称する構造物を設置したことを巡り、米中両政府が協議したと伝えた。米国の情報機関は、係争海域で支配を固める狙いとみて注視しているという。中国は米国との協議で設備が軍事目的ではないと主張したが、軍が利用する可能性は否定しなかったという。米側は中国の動向や意図を精査している