第1ラウンド、グリーンでプレーを待つ岩井明愛（右）、千怜組。2アンダーで4位＝ミッドランドCC（共同）【ミッドランド（米ミシガン州）共同】2人一組で競う米女子ゴルフのダウ選手権は11日、ミシガン州ミッドランドのミッドランドCC（パー70）で一つのボールを交互に打つフォアサムで第1ラウンドが行われ、双子姉妹の岩井明愛、千怜組が68で回り、勝みなみ、渋野日向子組、古江彩佳、西村優菜組と並んでトップと1打差の4位につ