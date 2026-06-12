映画「開戦前夜」（石井裕也監督、7月31日公開）の公式サイトが12日までに更新され、同作ドラマ版への訴訟提起を念頭に「映画の公開予定に変更はございません」とあらためて報告された。同作をめぐっては、昨年8月にNHK総合で放送されたドラマ版となるNHKスペシャル「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」の内容をめぐり、モデルとされた人物の親族が、名誉を毀損されたとして同局などを相手取り損害賠償請求を起こしている。ド