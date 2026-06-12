『2番・セカンド』で先発出場しロッテの小川龍成が11日の中日戦、無失策で終え、昨年7月20日のオリックス戦から守備についた試合の連続無失策が『100』試合に到達した。今季の出場試合数は60試合だが、代走での出場が1試合あり、その後守備についておらず、守備についた試合は59試合。昨年7月20日のオリックス戦から守備についた試合は41試合連続無失策で終えており、ちょうど11日の中日戦を終えて連続無失策の記録が100に伸び