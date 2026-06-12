敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に先制の13号ソロを放った。2戦連発のホームランは完全に泳がされながらも、最後は“片手”で持っていく衝撃弾だった。地元局の実況席も驚きを隠せない。最後は片手。それでもスタンドを越えていった。0-0の3回1死から、大谷は相手先発ケラーの低めスライダーを捉えた。完全に泳がされた形になった